美國總統拜登今天與大企業高層討論全球晶片短缺問題。晶片短缺危及汽車製造業，促使半導體巨擘英特爾公司（Intel）宣布，規劃未來6到9個月內開始自產晶片，供汽車業使用。

拜登在會中說，民主、共和兩黨都支持立法資助半導體產業。他先前宣布數項計畫，要投資500億美元在半導體製造和研發上，這是他推動2兆美元基礎建設計畫中的一環。

全球晶片短缺的原因很多。去年，汽車製造商因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而暫時關閉工廠，復工後就開始與消費性電子產業爭奪晶片。

白宮在會後表示，拜登和他的高階幕僚視半導體缺貨為「最重要且急迫的優先處理事項」。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）以視訊方式與會，他接受路透社訪問時說，英特爾希望於6到9個月內，開始在自家工廠製造晶片，以解決缺貨問題，這個問題已導致美國一些汽車廠組裝線停擺。

晶片供給不足，可能迫使美國今年減少生產130萬輛汽車和輕型卡車。

季辛格表示：「我們希望紓解一些問題，不求3年或4年建成工廠，而是也許6個月內，在我們現有一些流程中認證新的產品。」他說，英特爾已開始與一些關鍵零組件供應商洽談。

英特爾上月已宣布要大幅提升替外部客戶製造晶片規模的計畫，並在美國和歐洲建造新工廠。今天揭露的英特爾與汽車業者會談一事，意味著這些計畫正加速進行。

美國聯邦參議院商務委員會本週將召開聽證會，內容攸關一項旨在促進科技研究和發展的措施，目的是因應中國的競爭，兩黨對這項措施都表支持。

(中央社)