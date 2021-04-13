伊林娛樂酷帥男星陳信維，在Yahoo TV播出的網路微戲劇《我在追劇找世界》中飾演火爆浪子，外表酷帥的他，常被誤會個性很跩，但他從不擔心被定型，因為私下的他是個有趣、充滿正能量的人。陳信維近期正在拍攝兩部新戲，除了八大《親愛的亞當》，另一部戲剛好也是演反派角色，他說：「其實我很喜歡演反派，可以體驗到不同的人生樣貌。」最想演的是接地氣的「土台客」，「某些不修邊幅的樣子，對我而言是一種美，且更有感觸與生命力。」

這次與醒吾科大同學合作拍攝的《我在追劇找世界》，飾演衝動又負能量的男主角，情緒必須糾結、憤怒、無奈。他說，這次重返校園，浮現不少大學時期的回憶，當時就讀國劇系，因為年輕，先入為主認為學校教的國劇基本功「架膀子」、「練雲手」很老派，沒有好好練，現在想起來很後悔，「如果當初把基本功練扎實，與舞蹈、演戲相輔相成，會是現在的養分」。他也因此提醒同學們要好好珍惜校園時光。

陳信維外型酷帥。（伊林娛樂提供）

今年伊林娛樂璀璨之星邁入第10屆，他呼籲對這個圈子有興趣的同學報名，鼓勵參賽者心態可以放鬆，「人生就像打電動，會有很多關卡，想走怎麼樣的路，取決於你自己。」他認為，放手一搏才能享受過程，只要做好本份，不論結果，比賽過程也是一種認識自己的機會。這次拍攝《我在追劇找世界》，其中有位同學曾參加過「伊林璀璨之星」比賽，也上過他的課。

陳信維外型酷帥。（伊林娛樂提供）

近期除了拍攝新戲，熱愛音樂的陳信維，今年正籌備個人音樂品牌，除計畫推出音樂作品，也不排斥朝幕後發展，並為別人寫歌、製作音樂專輯，發展多元演藝事業。

(中時 )