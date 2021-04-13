新竹市環保局舉辦「消費購物袋著走 減塑集點好禮送」活動13日起跑到5月31日，加碼「環保消費袋袋友禮-購物袋免費租借抽獎活動」，邀請民眾踴躍參與綠生活減塑行列，將抽出230名幸運兒，最高獎為禮券3000元。

環保局長江盛任表示，2019年首次舉辦這項活動，共租借1250個環保購物袋，去年8月透過「環保袋自動租借機」的便利模式，將環保袋租借導入竹蓮市場，共計租借,055個環保購物袋，租借率較2019年成長達404％，推廣借用購物袋的成果亮眼。

環保局去年在愛買新竹店、HOMEBOX新竹店、新竹大遠百、竹蓮市場4處，設立環保袋租借站點，13日起再新增愛買巨城分店與果菜市場，2處皆設置「環保袋自動租借機」。

新竹市「袋袋友禮」活動開跑，民眾在大遠百租借購物袋。（羅浚濱攝）

江盛任說，為因應賣場及傳統市場不同客群的消費行為，特別開發「綁定手機、投幣式」兩種租借方式，「綁定手機」租借地點為愛買新竹店、HOMEBOX新竹店、新竹大遠百，「投幣式」的環保袋自動租借機設置誰竹蓮市場、愛買巨城分店、果菜市場。

民眾以「綁定手機」租借購物袋，不需支付任何押金，僅須透過登記綁定個人手機號碼，並刷取購物袋條碼，即可進行租借及歸還。

環保袋自動租借機提供「投幣式、袋分尺寸」的親民方式，環保袋尺寸分為大、中、小3種規格，寬度各約20、40、50公分，民眾可依需裝物品大小，選擇適當的購物袋，透過投入10元押金租借，使用完畢後歸還至服務台或管理室，即可退回10元押金。

環保局從13日至5月31日加碼辦理抽獎活動，民眾至6處環保袋租借站點租借購物袋，歸還時即可獲得專屬QR code抽獎券，依抽獎券說明登錄手機號碼與姓名，即完成抽獎資格，每人每日限借2只購物袋，得獎名單6月11日公布在環保局資源回收網。

(中時 )