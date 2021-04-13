今年的Pixel手機格外值得期待！為了擺脫對於晶片商的倚賴，自行研發手機相關晶片的風潮席捲業界，華為（Huawei）、三星（Samsung）、蘋果（Apple）以及小米（Xiaomi）可說都各有擅場。不僅如此，Google也即將在此領域搶佔話語權。根據外媒報導，經過好一段時間的佈局，Google自行研發的晶片最快有機會用於今年下半年推出的Pixel 6當中！

《SlashGear》報導，Google自研晶片的研發代號為Whitechapel，採用5nm工藝，在Google內部代號則是GS101（GS應是Google Silicon簡稱）。預計GS101晶片將運用TPU進行三個cluster的設置來加速機器學習，以帶給用戶更好的AI體驗。

根據推測，GS101預計採用八個CPU內核，預計包含兩個Cortex-A76以及四個較小的Cortex-A55內核，並沒有用上目前最新的Cortex-A78。GPU則預計採用代號Borr的Mali GPU（可能是Mali-G78）。除此之外，ISP（影像處理器）應該會採用Google打造的Pixel Visual Core。5G基頻晶片預計採用高通的X60或是X65。

據了解，這一款晶片預計在兩款Pixel手機中採用，推測將是2020年Pixel 5以及Pixel 4a 5G的各別接班人。也就是說，預計將會被Pixel 6所採用，而按照過往Google發表年度Pixel手機的規律，預計新機有望在10月份左右亮相。

Google此舉是回應了CEO Sundai Pichai在2020年秋季財報電話會議中的發言。他當時指出Google將會在硬體投資上加大力道，而且在2021年將會呈現更好的產品路線圖（roadmap）。當時即被不少人解讀是Google打算投入自行研發晶片的預告。如今這項宣言已經接近實現的邊緣。

而除了將研發代號為Whitechapel的自研晶片用於Pixel手機之外，預計未來也有望用於Chromebook之中。這將有助於Google有效降低對於晶片廠的依賴，在產品研發上擁有更高的主導權，並且也有機會能進一步降低Pixel系列產品以及Chromebook的價格，在市場上增加競爭力。

(科技)