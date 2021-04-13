雖然印度疫情持續，但國際專業機構普遍看好印度經濟前景，包括世界銀行的最新報告指出印度中央政府2021到2022財年財政預算聚焦基礎設施，將有助印度經濟成長動力且恢復國內需求，且政府大力推動資本投資，加上公共消費將對經濟做出積極貢獻，使印度成為目前法人最看好的主要標的之一。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，民間需求被壓抑的情況預計將於2021年底消退；另一方面，印度在疫苗配送方面處於區域領先地位，最嚴重的健康危機可能已過去，經濟復甦階段已展開，世銀估計印度2021年到2022年財政年度的經濟成長將達10.1％，居新興市場之冠。另外，國際信用評等機構惠譽（Fitch Ratings）也認為印度政府財政立場更加寬鬆、對疫情控制能力更強，把印度2022年的經濟成長預測上調到12.8％。

黃俊晏指出，印度經濟活動持續恢復，印度股市高成長的投資價值不變，搭配政府積極作多仍大有可為，建議逢低分批布局。在類股操作上，建議持股以業績穩定的大型股為核心，並積極尋找爆發力較強的中小型股，以及跌深且業績能見度高的景氣循環股。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度政府近日宣布維持寬鬆的低利率政策不變，並表示看好2021年財年GDP增長上看兩位數，給印度股市打了一劑強心針。此外，根據OECD的預測，印度今年度GDP成長可望高達12.6％，不僅高於大陸的7.8％，也是全球主要經濟體中成長率最快的地區。

林庭樟指出，印度PMI經濟數據保持強勁，同時企業獲利也逐步從去年的衰退回穩，其中股市佔比最大的金融產業，也可望順應經濟復甦受惠。中長線來看，印度具備較高的經濟增長動能，股市發展空間仍大，建議投資人可以持續布局印度基金，以參與印度未來相關成長契機。

保德信印度機會債券基金經理人張世東指出，世界銀行上調印度2021至2022的財政年度經濟成長率大幅調升至10.1％，並肯定印度政府推動公共與民間投資所帶動的經濟發展，包括印度政府計畫建立智慧型手機組裝產業，強化電子供應鏈，將提供當地設立製造部門的半導體商超過10億美元獎勵金，以強化高端電子供應鏈自主性，反映在國際資金上，印度股市是年迄今最受外資青睞的亞洲股市。

(工商 )