富時羅素3月底宣布，經過數月監測與審核後，決定自今年10月29日開始將大陸國債納入其富時世界國債指數，法人表示，由於外資在中國境內債市仍是低配，預期中國債將受青睞，投資比重逐漸高，看好標的之一。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，拜登政府宣布2.25兆美元基建計畫，同時提高企業稅率以資助基礎建設投資，推升美國10年期公債上揚，但實質利率上升是重大的轉變，只要一切順利，風險資產應該得到很好的支持，且聯準會可望持續關注美債殖利率變化，並預防過分波動，投資人無需過度擔憂；此外，美國強大的財政刺激措施，將促進今明兩年的經濟活動，雖然有可能刺激通膨增溫，但新興國家勞動力市場仍溫和、產出缺口仍然為負，潛在的通貨膨脹動能可能會減弱，反而將受惠美國龐大的基建商機，經濟成長力道增強，大陸為重要原物料出口國，債市亦將受惠。

尹晟龢指出，大陸房地產債券投資情緒近期受少數開發商償付債務風險影響，政策上試圖降溫調控的方向也導致短線上波動加大需保守應對，惟評價便宜後可評估風險趁勢加碼，今年整體在房地產部分屬於短空長多。因此，在操作上，應優先布局使用與國際接軌的ESG投資決策之企業，以更全面的角度檢視發債公司符合永續標準，參與中國債市高成長的同時亦能降低違約風險。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，富時羅素決定自今年10月29日開始將大陸國債納入其富時世界國債指數。受益於國債納入國際指數、投資准入程度改善等因素，境外投資者配置中國債券的步伐將加快，將有助於中國債券市場引入更多投資者，中國高收債吸引力可望提升。此外，聯準會重申通膨大幅攀升僅為暫時性現象，貨幣政策仍將維持寬鬆基調，有利資金回流具投資價值之中國高收益債券市場。

路博邁固定收益投資長Brad Tank表示，不論用什麼角度來看，大陸就算不是第一，也絕對是全球第二大經濟體。因此，大陸擁有規模龐大的債券市場也是理所當然。事實上，大陸境內債市的規模僅次於美國，名列全球第二大債市。大陸境內債市總計包含5,000多家的人民幣債券發行機構，債務餘額總值超過10兆美元，其中超過6兆美元都是公司債，規模幾乎等於巴克萊美國投資級公司債指數的總市值。

Brad Tank指出，儘管如此，還是有許多投資人根本沒有把大陸債市放入投資範疇，更別提在投資組合佔有一席之地。根據花旗的估算，外資在中國境內債市的佔比不到 4％，且大多持有的是公債而非公司債；相較之下，外資佔多數已開發或新興債市的比重平均都有40％。

(工商 )