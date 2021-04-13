新冠肺炎導致飛航旅客人數暴減，衝擊全球航空業，加拿大航空（Air Canada）周一宣布與加國政府達成等待許久的紓困協議，藉此可取得最高59億加幣（約46.9億美元）的資金。

此為加拿大政府因疫情緣故提供給單一公司最大筆的貸款，先前該國航空業曾批評總理杜魯道領導的自由黨政府紓困不力，反觀美國與法國皆迅速提供國內主要航空業者援助。

身為加國航空業龍頭，加拿大航空去年已大砍一半人力，約合2萬人，其他航空公司數月以來持續與政府協商紓困方案。

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(工商 )

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