日本政府今(13)日正式決議將福島第一核電廠核污水2年後排入太平洋，農委會表示，台灣於西北太平洋捕撈的指標性魚種為秋刀魚，假如我國捕撈的秋刀魚未檢測出輻射污染，理論上其他海域的漁獲也不太會有問題，就算有檢出輻射也會比秋刀魚低，受影響較大的還是日本自己。

農委會表示，在日本311核災後水試所、原能會、食藥署已有跨部會機制，至於是否會影響台灣水產品，漁業署2011年起已針對沿近海洄游性魚類如鯖魚、鬼頭刀及西北太平洋公海域捕撈性魚類的秋刀魚進行銫134和銫137的輻射污染源頭監測，目前檢驗的2212件都沒有輻射污染的情況發生。

農委會指出，按照洋流來看，日本排出的核污水會流往美國西岸，接著順著洋流南下赤道以北再往西接近台灣，目前看來西北太平洋海域捕撈的秋刀魚因為最為接近日本，是檢測重點，但如果秋刀魚沒有檢測出輻射，其他漁獲照理來說應該也不會有問題，會視情況調整監測頻率與品項。

農委會表示，除了遠洋漁船到公海捕撈，我國沿近海船隻並不會到日本附近捕魚，漁船回港也會進行抽驗，不過核污水排入海洋後會被海流稀釋，會請水試所、原能會、食藥署再針對海流流向、核能影響以及水產品做嚴謹評估，絕對會保障消費者食用水產品的安全。

原能會對此表示，我國與日本有簽訂「台日核能管制資訊交流備忘錄」，希望日本基於該備忘錄的精神通知我方一切必要資訊，我國之前也已透過外交管道針對福島核電廠的污水與處理情況進行關切。

(中時 )