大陸女星范冰冰2018年經歷陰陽合約風波後，重創形象和演藝事業，近來她積極復出，不但接下許多公益活動，也拍攝海外雜誌，一切從頭開始。重義氣的范冰冰日前為朋友慶生，網友曬出多張照片，沒想到卻因為美顏開太強，讓原本就五官精緻的范冰冰變成蛇精臉，頓時讓網友們笑翻。

日前有網友貼出多張范冰冰為朋友慶生的照片，只見范冰冰將烏黑長髮盤起，身穿紅藍格紋上衣，和一群友人開心合照，然而疑似是美肌開太強，范冰冰的下巴和臉型尖到不自然，五官也變得過於精緻，乍看就像是蛇精臉，讓網友忍不住笑虧，「美顏有點阻礙范冰冰的美貌了」、「下次別再用這個濾鏡」。

范冰冰幫好友慶生。(圖/翻攝自微博)

事實上，范冰冰2018年歷經逃稅風波後，沉寂了好一陣子，還遭到封殺，仍被大陸官方貼上「劣跡藝人」標籤，儘管近期積極復出，但聲勢早已大不如前，她也斜槓發展，推廣自己的保養品牌，專心拍攝時尚代言和雜誌封面，仍有許多死忠粉絲不離不棄追隨。

疑似美肌開太強，范冰冰的下巴尖到嚇人。(圖/翻攝自微博)

近年范冰冰屢被拍到身材走樣、小腹明顯凸起，還遭誤會懷孕，讓她無奈澄清，自己只是身材走鐘，隨著夏天到來，她也開始運動，還自嘲是「范小胖」，在教練的指導下認真鏟肉，面對網友的酸言酸語，她也高EQ回應：「還好，臉還是小的」。

(中時新聞網)