「聯合大地」是承包交通部公路總局第三區養護工程戶發包的台11線富岡省道工程。然而綠島環島道路工程的「聯地」為另1家來自高雄的公司，兩者並無關聯。（摘自GOOGLE）

台東縣議會臨時會13日由台東縣政府建設處針對綠島環島公路專案報告，議員林參天揭露監造廠商正是釀出太魯閣事故的「聯合大地」，並進一步質疑借牌，與建設處長許瑞貴爆發激烈口角，最後將許瑞貴趕出會場。

許瑞貴13日上午在議會報告綠島道路工程後，綠島鄉議員李數奼要求盡速完成，並且注意施工期間邊坡安全等。林參天隨即質問工程包商為何，許回應是「聯地」，經林不斷追問後，直言是否為「聯合大地」，許回應「我們都說聯地」。

林參天指出，聯合大地正是造成花蓮太魯閣事故的廠商，質詢許瑞貴：「縣府工程有無借牌？」許答：「如果有，你檢舉、我處理！」雙方互相指責亂講、唬弄，經主席林琮翰多次制止無效，並切斷雙方麥克風，但仍繼續爭執。

林參天再次質詢，許瑞貴雖未開麥克風，卻依然和林不斷對罵，林怒喊「出去、出去！」「要求他離席，我不喜歡他，請他離席」。林琮翰見調解不成，只好請許先行離席，林仍憤憤不平，建議縣長饒慶鈴撤換許。後來經大會休息10分鐘，由議員居間協調，兩人重回議場，許瑞貴致歉，並表達會改進。

據了解，建設處簡報資料中的「聯合大地」是承包交通部公路總局第三區養護工程戶發包的台11線富岡省道工程。然而綠島環島道路工程的「聯地」為另1家來自高雄的公司，兩者並無關聯，然經詢問聯地工程顧問公司人員，也表示因名稱相似，常被混淆。

(中時 )