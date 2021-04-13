縣農會新任理事長許玉昭偕常務監事蔡水游、總幹事文水成為跨海而來，金黃色果肉閃閃發亮的「金鑽鳳梨」站台，歡迎鄉親在優惠價期間，開心品嘗台灣的好口味，也為台灣農友加油打氣。（李金生攝）

鳳梨的選購要領包括果實結實飽滿無裂縫、碰傷和有重量感、果目明顯突起，聞起來有一股新鮮、濃郁的鳳梨專屬香味。（李金生攝）

台灣「金鑽鳳梨」以細緻肉質、超高甜度享譽國際市場，金門縣農會在3~5月盛產期，與台灣好農平台合作推銷，讓本地鄉親也能品嘗來自台南關廟，品質第一的可口水果。即日起至19日開放電話預購082-372847 ，20日起在縣農會特產中心限量300箱現場直購，每箱10公斤（6-8顆裝）優惠價500元。

縣農會新任理事長許玉昭偕常務監事蔡水游、總幹事文水成為跨海而來，金黃色果肉閃閃發亮的「金鑽鳳梨」站台，歡迎鄉親在優惠價期間，開心品嘗台灣的好口味，也為台灣農友加油打氣。

縣農會說明，台灣在日治時期時設立鳳梨罐頭工廠，開啟台灣鳳梨產業，光復後生產規模日益擴大，迄1970年期間進入全盛時期，成為外銷主力農產之一，但隨著工資高漲成本提高，無法與東南亞等國家競爭，逐漸轉為內銷並以鮮食為主。

在台灣農業改良團隊的努力下，1998年4月10日研發出新品種，正式命名為「台農17號」，並以更具推廣力的俗稱「金鑽鳳梨」蜚聲國際市場，近年已占台灣鳳梨品種全產量的8成左右，每年外銷數量約3萬多公噸。

縣農會指出，金鑽鳳梨的特色就是肉質細緻、酸度低、維生素C等微量元素高，除了鮮果食用外，入菜也相當美味。選購要領包括果實結實飽滿無裂縫、碰傷和有重量感、果目明顯突起，聞起來有一股新鮮、濃郁的鳳梨專屬香味。

電話訂購詳情可洽082-372847，聯絡人：陳信衡。

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