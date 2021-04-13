本周西武獅共有5場主場比賽，其中台灣好手吳念庭個人11打點是全隊最高，星期五西武獅將舉行「台灣水果日」，當天的活動還有紀念吳念庭首轟出爐的布置物供現場球迷拍照互動，西武獅官網的宣傳海報，更是將吳念庭與台灣盛產水果鳳梨、芒果、香蕉等擺放在一起，別有一番「台味」。

西武獅今天下午4點45分西武獅派出松本航先發要來對決火腿隊的池田隆英，面對今年先發兩場比賽就失７分的池田隆英，就看吳念庭能否把握機會再刷新打擊紀錄，而火腿最近面臨低迷的打擊狀態，有無可能派出王柏融來變化陣型，也讓球迷期待能看見台灣打者對決的戲碼；另一個讓觀眾振奮的消息，根據日媒報導，「神之子」田中將大極有可能在星期六(17日)回歸，ELEVEN體育家族負責轉播西武獅主場比賽，線上可訂閱官方APP，所有賽事一次入袋，還有三天回看讓球迷不漏接任何精彩時刻。

提到回歸的部分，中職「龍王」王維中以及「怪物新人」徐若熙本週回歸，最快會在明天交手中信兄弟，味全龍本週先在澄清湖陸續迎接中信、樂天踢館，週五再回天母棒球場交手富邦悍將跟統一獅，味全龍星期天可否戰勝「恐獅症」，精彩賽事請鎖定ELEVEN體育二台，有線電視在74台，中華電信MOD則在214台；ELEVEN體育一台 & PLUS本週五起還有樂天桃猿主場三連戰中信兄弟的賽事；統一獅主場賽事則在ELEVEN PRIME播出。

(中時 )