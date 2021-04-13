蝦皮購物觀察，受疫情刺激，國人的健康意識悄然崛起，站上數據顯示2020年保健食品需求相較於2019年有近1倍的成長。再觀察消費者輪廓更可發現，其中有將近6成的購買來自18-34歲的年輕族群，顯示年輕世代也開始重視身體保健。為此，蝦皮購物推出全新服務模式「蝦皮健康」，讓消費者宅在家中也可以透過行動裝置、一指保健，邁向健康人生！根據蝦皮購物數據，自蝦皮健康於4/7推出以來，已帶動專區內的保健品消費需求較3月份增長3倍，可見蝦皮健康能進一步滿足消費者對於保健商品的消費需求。

歡慶「蝦皮健康」正式上線，蝦皮購物力邀健康照護資源共享平台「醫聯網」限時進駐，由醫聯網專業醫生撰寫的保健專欄、10大熱門健康評量也全面上線；更精選杏一藥局、大樹藥局、康是美、屈臣氏、白蘭氏等50大品牌熱門保健品全面下殺5折起，立得清酒精擦濕巾35抽3入組優惠價只要114元、桂格養氣人蔘破盤價殺到870元有找！

蝦皮購物為推廣全新服務「蝦皮健康」誠意加碼狂撒健康優惠券，邀請民眾安心輕鬆走向健康人生！即日起至4/15，每日0點發放消費滿499元下殺9折健康優惠券，最高可折抵100元。4/16各店家大手筆送出消費滿1元直接打5折的健康優惠券，最高折抵500元。

蝦皮購物相信唯有正確認知，才是邁向健康人生的第一步，因此「蝦皮健康」即日起到4/16，限時推出「醫師專欄」與「健康評量」2大服務，只要點進「蝦皮健康」頁面，就可看到由醫聯網專業醫師撰寫的專欄，讓民眾上站買東西時也能吸收最新衛教資訊；還有免費提供的10大熱門健康評量， 無論是想評估膚況、腸道及心臟健康狀況，又或是想檢視近期的壓力以及睡眠品質，通通可以透過健康評量來完成。

而即日起至4/16活動期間，「蝦皮健康」更豪氣加碼推出健康蝦轉盤遊戲，每位用戶、每天都有1次參與遊戲的機會，最大獎可以獲得價值5,290元的AirPods ，還有醫聯網-疾病風險評估兌換券，一券即可檢測未來十年內的疾病風險程度，以及價值超過千萬的店家折價券等好禮等你來領取，助你掌握身體狀態，步上健康人生！

(科技)