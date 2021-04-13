工控儲存與記憶體品牌宇瞻(8271)，延續抗硫化記憶體模組專利優勢，推出通過業界最高等級ANSI/ISA 71.04 G3空氣腐蝕認證的抗硫化SSD。此產品可因應智慧城市發展，搶攻5G、AIoT高速連網與邊緣運算應用。

全球空氣汙染問題日趨嚴重，空氣中硫化的腐蝕性氣體，對電子元件具有強大的負面衝擊，影響電子產品的壽命與可靠度。宇瞻科技掌握抗硫化記憶體模組專利優勢，抗硫化SSD通過業界最高等級ANSI/ISA 71.04 G3空氣腐蝕認證，為5G、AIoT高速連網與邊緣運算應用，提供抵禦空氣汙染及惡劣環境保護力，達到可實質確保產品可靠度與耐用度，滿足系統長時間穩定運作需求，有效提升系統整體使用壽命。

依據研究機構IDC估算，2020全球智慧城市支出約1240億美元，預測到2024前將可達到14.6% 的複合年增長率（CAGR）。預測的支出中最多的戰略重點，包括數據驅動的公共安全、彈性的能源管理與基礎設施以及智慧交通等，其中智慧交通和固定視頻監控更是全球支出中的二大類。宇瞻推升業界最高規格等級抗硫化技術，已成功打入全球知名雲端運算服務暨電商平台供應鏈。

(時報資訊)