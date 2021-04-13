台灣大(3045)今(13)日宣布，取得國家通訊傳播委員會(NCC)5G高速基地台電波人口涵蓋率超過50%認證，為國內首家5G涵蓋率通過官方驗證的電信業者，台灣大去年底即超標建設6000座「真5G」3.5GHz高速基站，並於六都精華區達到約80%涵蓋，目前全台5G訊務涵蓋率已進逼七成，此外，台灣大5G用戶上個月也已經突破60萬大關，一在反映用戶真實需求-5G訊號「找得到」又「好用」才重要。

台灣大總經理林之晨表示，在5G開台時，台灣大即設定以「業界最佳整體5G上網體驗」為目標，深信5G的整體體驗以覆蓋為主、高速為輔，故持續積極布建，在5G產品銷售組合設計上，亦不斷推陳出新，包括引領業界的「5G好速成(又又)」系列、首創綁約48個月5G旗艦機零元帶走、momo幣月月送的「5G mo幣多」專案等。

台灣大5G於去年7月開台，年底人口涵蓋率已逾50%，放眼國際發展經驗，全球首家5G電信商南韓SK電訊，以8個月時間達50%涵蓋。其他如德國電信則是去年7月5G商轉週年之際，宣布人口涵蓋過半；澳洲龍頭電信Telstra於2018年底啟動5G服務，今年1月宣布涵蓋率50%達標；西班牙於2019年6月開通5G網路，為商轉前段班，第一大西班牙電信於2020年9月提供5G服務，年底全國涵蓋率75%。

台灣大也全力建置5G室外站點、全台涵蓋率達陣之外，亦獨步主打讓用戶「在外5G、在家WiFi6」無縫接軌高速上網的「好速」專案，大獲市場好評，「好速」用戶數自5G開台後已呈現翻倍成長。除了消費者端的體驗，5G更扮演著企業數位轉型的關鍵，台灣大以強大的5G涵蓋優勢，協助企業用戶布局搶商機，目前仍持續向5G國際先驅業者SK電訊取經，交流5G室內涵蓋的技術與工法，克服5G訊號室內穿透力不足的疑慮，為企業量身訂做IoT解決方案，提供重要商務應用，真正實現工業4.0願景。

(時報資訊)