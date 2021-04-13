昨天(13日)是AZ疫苗擴大到公費第三類對象接種的第一天，單日接種人數有1181人，打氣平平，目前累積共2萬5882人接種，且昨天新增15件不良反應事件，其中2人是疑似嚴重不良反應，一名20多歲女性接種後嘔吐、拉肚子，另一名是20多歲男性施打後頭痛、疲倦嗜睡。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，統計昨天周一接種人數新增1181人，累積至昨天為止共2萬5千882人接種AZ疫苗。

接種後不良事件，昨天新增15人，其中13人是非嚴重不良事件，有2人是其他疑似嚴重不良事件，其中一名為20多歲女性，接種後嘔吐、拉肚子就醫，目前症狀緩解。另一名是20多歲男，接種後後頭痛、疲倦、注射部位疼痛，嗜睡，目前症狀也已經緩解。

對於周一只有1181人接種AZ，莊人祥表示，星期一數字都會比較低，再來就是擴大這兩類外，也需要衛生局去媒合，請這兩類對象到不同醫院預約，正在修改網頁院所清單，會做得更友善一點，因為手機操作比較不方便，這兩天會趕快改善希望可以提升媒合部分。

至於不良反應事件一天暴增15人，莊人祥表示，由於不良反應不是當天接種後出現，或是說已經出現症狀，後來才通報，都有可能，沒辦法說是單一日新增這麼多，尤其假日後，可能累積週末的量才這麼高。

由於第一批、第二批到貨的AZ疫苗，效期分別是5月31日以及6月15日到期，外界關心恐怕打不完，指揮中心會不會考慮提早開放長者來接種？莊人祥表示，5月31日要打完20萬劑，二、三類才剛打第一天，可能他們也不清楚要如何去掛號預約，會再做加強。他表示，目前為止打不完的部分，除非疫苗廠有來做展延申請，不然也只能報廢，會盡可能提升打氣或是擴大也是有可能，會再觀察這幾天施打狀況看看是否要再往下擴大到下一階段接種。

(中時 )