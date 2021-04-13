路透社今天發布一項重要人事，將由現年47歲的賈樂尼（Alessandra Galloni）接掌此一影響力橫跨全球的新聞事業，通曉4種語言的她也是路透社170年歷史首位女性總編輯。

路透社報導，過去10年擔任總編輯的艾德勒（Stephen J. Adler）將於本月退休。艾德勒擔任總編輯期間，路透社獲得數百個新聞獎，包括7座新聞界最高榮譽的普立茲獎（Pulitzer Prize）。

來自羅馬的賈樂尼通曉4種語言，過去在路透社有豐富的財經與政治新聞經歷，先前也曾任職「華爾街日報」。

賈樂尼接下總編輯一職後面對一連串挑戰，有些是所有新聞媒體的共業，有些則是路透社本身的複雜結構問題。路透社在全球各地約有2450名記者。

對內部員工而言，47歲的賈樂尼是熱衷財經新聞、具有魅力特質的主管。她曾告訴同事，她的要務將包括強化路透社的數位化與活動商機。

賈樂尼此前擔任路透社全球執行主編，管理全球約200個駐點的記者。在職涯初期，賈樂尼曾在路透社的義大利語新聞單位服務。

賈樂尼擁有美國哈佛大學（Harvard University）與英國倫敦政經學院（LSE）學位。她在「華爾街日報」任職13年期間於倫敦、巴黎與羅馬擔任記者和編輯，擅長財經與商業報導，2013年回鍋路透社服務。

賈樂尼在路透社宣布她的人事案時說：「170年來，路透社已立下獨立、忠實與全球性報導的標準。能領導世界級的新聞單位，與充滿才華、熱忱與能鼓舞人心的記者共事，是我的榮幸。」這項人事將於19日生效。

其他大型媒體也正面臨總編輯換血，像是「華盛頓郵報」（Washington Post）與「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）的總編輯，分別於今年2月和去年12月退休，仍在物色繼任人選。

(中央社)