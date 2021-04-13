昨（12日）最新立委財產申報出爐，民進黨立委洪申翰名下僅有61萬現金且無房產，被封為「最赤貧立委」引起網路上不小討論，財經專家胡采蘋今在臉書主動「伸出援手」，建議洪申翰可以購買長榮航運的股票，明年財產申報時，就能擺脫最赤貧立委的封號。

洪申翰去年5月申報財產時，現金存款僅有61萬餘元，另有一張保單，但名下並無房產，雖有一輛代步機車，但依法機車無須申報，被外界評為本屆最赤貧立委。

胡采蘋創於粉絲專頁「Emmy追劇時間」建議，洪申翰應該要去買長榮海運的股票，並加碼分析股票後市，「由於全球庫存水平都非常低，導致瘋狂補庫存，甚至美西線因為碼頭工人生病無法卸貨，報價大漲。」

蘇伊士運河塞船則加劇了全球大缺櫃的狀況，胡采蘋說：「3月底蘇伊士塞船是一個暴漲的信號，全球貨櫃已經很塞了，這下子更要排隊進港，剩下的就是還能漲多少的問題，這種行業沒在跟你客氣的。」

另外，胡采蘋認為航運三雄業績亮眼，萬海公告單月營收成長100%，陽明成長90%，長榮是134%，今年每一個月都比去年十二月還高，因此建議洪申翰可以選擇長榮航運做為投資標的。

有趣的是，胡采蘋透露自己稍早與洪申翰電話聯絡上，已經好好開導洪申翰理財，胡采蘋表示，「我好好的勸說了他一番，並且立刻督促他的秘書去幫他開證券帳號，明年財產申報時申翰的財產必須破百萬，我國赤貧立委的經濟狀況必須改善。」並在文末標註不然我財經網美四個字倒過來寫、不許人間有赤貧等，引起熱烈討論。

為了救援最赤貧立委洪申翰，財經網美胡采蘋主動報明牌。（圖／取自Emmy追劇時間粉專）

(中時新聞網)