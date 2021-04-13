球場上的失誤百百種，小熊隊拜耶茲(Javier Baez)是去年國聯游擊金手套得主，今日對上釀酒人的比賽發生卻大暴傳，原本想從游擊傳往一壘刺殺打者，沒想到「溜手」球直接飛往觀眾席方向，一壘手只能看著球在他頭上飛躍過去也束手無策，暴傳後拜耶茲自己也忍不住尷尬的笑一下。

7局下半釀酒人6比1領先小熊，釀酒人隊麥金尼(Billy McKinney)敲出三、游之間滾地球，小熊隊游擊手拜耶茲看似平凡無奇的接起球來，但傳向一壘手時卻大暴傳，這球噴飛到觀眾席護網上，甚至高度比一壘手雷佐（Anthony Rizzo）還多了30-40英尺(9-12公尺)，這球高度約有2層樓高，傳出去後全場傻眼，連攝影機都差點跟不到球。

這個傳球失誤讓打者順利上壘，攝影機拍到拜耶茲露出尷尬的笑容，他其實去年在守備上表現不差，也屢次有美技表現，以守備率0.968首度拿到游擊金手套，這顆大暴傳可能自己也不知道發生什麼事，但幸好這次失誤沒有造成失分，釀酒人最後以6比3贏球。

(中時 )