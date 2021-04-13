前主播呂佳宜，擁有甜美笑容被封為「甜心主播」，７年前嫁給傳產業上班的圈外男友，婚後生下一女兒，雖然已經身為人母，仍不吝惜秀出傲人的火辣身材，今（13日）分享多張泳裝照時，一張爆乳辣照引來網友熱議，紛紛直呼：「要趕快報警了」。

呂佳宜在臉書貼出多張出遊照，透露都是託女兒生日的福，才能有這趟愜意的旅行，不僅有陽光、泳池，還能靜靜躺在岸邊喝咖啡、看書，直呼有如此棒又悠閒的氛圍，根本是夫復何求，接著曬出多張泳裝辣照，只見她坐在泳池畔，除了露出一雙修長美腿，身材曲線更是一覽無遺，不過最引人注意的，無非是一對呼之欲出的傲人雙峰，讓網友看的是目不轉睛。

#跟著佳宜去旅遊 久違的渡假 陽光、泳池 這麼棒又悠閒的氛圍 一定要來個大游泳啊 就這樣靜靜躺在岸邊 游泳、喝咖啡、看書 夫復何求啊 然後⋯⋯ 我就一直在這個地方待了6小時 好好的靜靜待著 真的很重要 而我達成自己設定的目標 還是看完... 由呂佳宜發佈於 2021年4月12日 星期一

對此，網友們紛紛留言：「被新聞工作擔誤的模特兒」、「身材也太過火辣了，我眼睛要懷孕了」、「有這種魔鬼身材，絕對不可能是人妻啊」、「幸好已離開電視台，不然辣照都會被長官禁發吧」，對此也釣出她本人親自回應：「私人的不太管！除非用到公司資源，但一年辣一次還好啦」。

呂佳宜前年離開播了10多年的主播台，轉戰電商「蝦皮購物」製作直播節目「佳宜好朋友」，她透露雖然新聞台主播工作很穩定，曝光度也高，但還是希望能不斷成長，尤其面對媒體轉型，電商、影音媒體勢必是未來趨勢，因此才選擇在電商製作節目。

(中時新聞網)