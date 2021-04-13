輝達(Nvidia)周一表示，受惠於資料中心晶片以及加密貨幣採礦需求，預期公司本財季營收表現將優於先前預測的53億美元。

另外輝達由於在周一交易日公布新產品，股價收漲5.6%，報608.36美元。

首席財務長Colette Kress在聲明中指出，雖然第一財季尚未結束，但是該財季總收入預計仍將超過53億美元的展望。

輝達支援加密貨幣的部門，預計在2月至4月的第一財季貢獻有1.5億美元的銷售，優於先前預測的5000萬美元。

即使在全球晶片出現短缺，干擾了包括汽車和手機產業，然輝達仍能有樂觀的財測。

在新冠大流行期間，市場對輝達的繪圖晶片需求攀升；然而真正推進其銷售的助力則來自於人工智慧晶片的需求，該晶片在資料中心能處理著運算加速和影像辨識等工作。

財務長表示，預計今年大部分的時間，需求仍會持續超過供給。

另外輝達在周一公布一項新產品計畫，將以ARM架構推出伺服器處理晶片，首次將輝達的產品線延伸到伺服器中央處器市場，劍指英特爾的企圖相當明顯。

英特爾目前仍為資料中心伺服器CPU的最大供應和製造商；輝達的主力產品則在資料中心的繪圖晶片。輝達規劃的新晶片名為「Grace」伺服器處理器，將直接挑戰英特爾的主導地位；該Grace晶片預計在2023年推出。

消息傳出後，周一盤中英特爾股價跌4%，輝達漲2.6%。

目前安謀的ARM架構技術一直為智慧型手機提供技術基礎，而安謀一直試圖跨入資料中心領域，亞馬遜和Ampere也一直利用ARM設計伺服器晶片。

傳統上，輝達的繪圖晶片一直被視為是「加速器」，與英特爾和超微(AMD)的中央處理器並存，分攤整個電腦系統的部分加速和運算工作。

輝達執行長黃仁勳稱此新的伺服器晶片為完成最後的拼圖，並與輝達的繪圖晶片和網路晶片組成了現代資料中心的基本基石。

輝達表示，瑞士國家超級電腦中心使用配備Grace晶片的名為Alps超級電腦，其電腦系統將十倍快速於世界上任何其他的超級電腦。

然而輝達的最新動作也為其收購安謀增添複雜性。輝達的競爭對手擔心，隨著ARM技術在資料中心的普及，輝達將利用對ARM的所有權，提早獲得ARM技術。

安謀則表示，輝達與安謀其他客戶群一樣擁有相同智財權，並未提早獲取其技術。

(時報資訊)