渣打銀行今發布第二季全球投資市場展望，渣打銀行財富管理處主管陳太齡預估，今年全球經濟成長率將達到5.7%，在全球經濟週期性復甦下，最有利於股票市場表現，加上貨幣政策支持企業投資與民間消費，而財政刺激可能進一步提高商品需求，全球股市延續升勢表現將優於債券資產。就地區而言，看好美國、亞洲尤其是日本和中國。

在貨幣方面，渣打銀行也指出，聯準會維持寬貨幣鬆政策以及貿易赤字持續，可能會限制美元走強，未12個月，相對看好澳幣及歐元表現。未來3個月美元指數可能在92~94點區間震，但預期這種情況不會持續。中長期而言，預期美元將回到偏軟。美元兌其他主要貨幣表現也呈短期中長期走勢分化的情況。歐元兌美元近期可能下滑，但美元流動性充裕且聯準會限制公債殖利率該抑制歐元走弱，在未12個月，預期資本回流歐元區可能支持歐元兌美元挑戰1.24。

近期英國製造業及服務業擴張速度加快，並受惠於疫苗接種率領先全球主要國家，英鎊兌美元近期可能重回升勢，今年有機會上看1.40；僅管脫歐後的金融服務談判可能導致經濟減緩，但英國經濟將受惠於全球成長與貿易回溫。渣打預期英鎊兌美元未來一年有機挑戰1.50美元。而美元兌日圓可能在110區間徘徊，美元兌人民幣近期可能上下盤整，此後在下半年可能測試6.45價位。

(時報資訊)