今年8月28日預計將有「反萊豬」等4項公投案進行，民進黨11日定調將不提公投對案。資深媒體人陳東豪表示，828的公投結果，將會影響行政院長蘇貞昌的政治生涯，如果民進黨輸了公投，那麼內閣恐會改組。

交通部長林佳龍一封鼓勵台鐵員工的信今日公開，他除表明辭意，也稱未來在改革的路上，不會讓台鐵孤軍奮戰，他會繼續努力，與台鐵人作伴。陳東豪也隨即在時事節目《POP搶先爆》上表示，林佳龍現今請辭，以後才有機會，所以林佳龍這封信就是反向操作，讓台鐵的人對林留下印象。朱學恒反問，林此舉的確會讓台鐵留下印象，但是社會上會有怎樣印象？陳東豪則回應，這就是下一任部長的事情，但是對林佳龍來說，自己身為交通部長，台鐵是在自己的領導底下，他無法切割，因此，他勢必要負起政治責任。

至於林佳龍的下一步為何？陳東豪認為，要等到明年以後才會比較明朗，民進黨的政治生態裡面，派系平衡是很重要的一塊，在正國會系統中當家還是林佳龍，且目前放眼正國會內部，無人知名度可及林佳龍，所以林佳龍短期內會先回到基金會，等待時機。

此外，談到828公投議題，陳東豪直言，民進黨一定會有盤整，而且828公投結果也會連動到蘇貞昌，如果公投結果民進黨全輸，且幅度很大，那內閣應該就會改組，陳東豪指出，蘇貞昌在民進黨的接班梯次內，因年齡各方面已很難選舉，所以是民進黨內平衡各方勢力的籌碼，如果蘇貞昌無法組閣，到時民進黨會找一個老的，但絕不是目前外界所傳言的某院長。

(中時新聞網)