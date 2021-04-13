促轉會宣布將報請行政院再延任1年，引發爭議；民進黨前立委林濁水今表示，促轉會公佈公共場所威權象徵未處理機關掛零，最不轉型正義的居然是總統府，總得給個理由吧。

林濁水今在臉書指出，促轉會公佈公共場所威權象徵未處理機關，除國防部教育部外，總統府和故宮雙冠軍，唯二掛零。

他說，總統府威權象徵有4處，處理零，更勝故宮的1處零處理。最不轉型正義的居然是總統府。

他表示，唉。轉型正義是總統敲鑼打鼓主催的政策，催出這樣結果，不管做對，做錯，總得說個理由吧。

促轉會宣布將報請行政院再延任1年，促轉會不會成為「萬年促轉會」，不排除修《促轉條例》，成立一個有時限、新專責機關，負責轉型正義業務，如同「促轉會2.0」。 行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌會支持促轉會延長1年。

消息一出，真促會認為，究竟促轉會要延任多久，才能把「促進」轉型正義的工作完成？蘇貞昌若一而再、再而三讓促轉會予取予求，美其名是尊重獨立機關，實際上是行政院院長濫權，創造出一個破壞體制的「追求正義」的機關，「我們要求蘇院長明確說明是否同意延任的理由，負起政治責任，並在期限內督促促轉會完成工作」。

(中時 )