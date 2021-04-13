巴爾幹半島國家蒙特內哥羅（Montenegro）向北京貸款10億美元（約新台幣284億元）蓋世界最貴高速公路，公路尚未完工卻已經陷入債務危機，轉而向歐盟求援協助還款，歐盟昨（12）日斷然拒絕這項請求。

巴爾幹半島小國蒙特內哥羅（Montenegro）向大陸貸款，蓋世界最貴高速公路。

綜合歐盟媒體「POLITICO Europe」、路透社報導，蒙特內哥羅陷入債務危機，向北京貸款10億美元蓋高速公路，該筆欠款約佔蒙國總債務的1/4，蒙國還不出來，近期向歐盟求助、協助還款，不過歐盟執委會（European Commission）昨日斷然拒絕。

歐盟發言人史丹諾（Peter Stano）表示，歐盟已經是蒙特內哥羅最大的財務援助提供者，同時也是蒙國最大的投資者及貿易夥伴，強調歐盟將繼續幫助蒙特內哥羅，「但我們不會償還他們向第三方借貸的款項。」

這筆10億美元貸款是蒙特內哥羅前政府於2014年向中國進出口銀行貸款的款項，合約內容是為一條全長約165公里的高速公路的第一段路程融資85%的建造成本，蒙特內哥羅當年簽下這筆貸款時令外界跌破眼鏡，因為光是建造這段41公里路程，每公里成本就高達2,000萬歐元（約新台幣6.7億元），先前就有研究指出，這條公路在經濟上是不可能實現的，蒙國現任財政部長斯帕希奇（Milojko Spajic）接受英國《金融時報》（Financial Times）專訪時也坦承，若以每公里成本來看，這是「世界上最貴的高速公路」之一。

目前這條公路的建造工程嚴重落後，不過第一期還款預計7月到期，蒙特內哥羅面臨違約危機，如果屆時真的違約，大陸將有權獲得蒙國土地作為抵押。

儘管歐盟拒絕替蒙特內哥羅償還對大陸的貸款，不過歐盟也表示，願意提供剩餘公路路段的建造資金。

蒙國新政府2020年12月上任，近幾周來官員持續呼籲歐盟協助還款，蒙國財長斯帕希奇表示，蒙特內哥羅是個小國，要不要協助再融資對歐盟來說是相當容易的決定，「對他們來說，這是一個小而且輕鬆就能取得的勝利，是容易達成的目標。」

他說蒙國在基礎建設方面相當倚賴大陸，從地緣政治觀點來看相當戲劇化，他說蒙國應該和歐盟盟友有更緊密的連結。

不過周一歐盟執委會打槍蒙國之前，匿名歐盟官員就透露這項高速公路計畫並不符合歐盟標準，「政治上來看，我們想幫忙，但是貸款規模與經濟規模並不成比例。」

智庫貝爾格萊德政治卓越基金會（Belgrade Fund for Political Excellence）外交政策分析師弗拉迪薩夫列夫（Stefan Vladisavljev）指出，這是蒙特內哥羅或是西巴爾幹半島國家頭一次向歐盟提出請求，共同對抗大陸在該區域的影響。

牛津大學學者普瑞雷克（Tena Prelec）分析，蒙特內哥羅的請求對歐盟來說是機會，「蒙特內哥羅是歐盟的後院，最終將表明，歐盟確實是參與者，一個真正的地緣戰略參與者。」

蒙特內哥羅於2006年脫離塞爾維亞獨立，2017年不顧莫斯科反對、加入北大西洋公約組織（NATO），俄羅斯一直是蒙國的投資大國，觀光業也相當仰賴俄羅斯遊客，蒙特內哥羅目標2024年之前能獲准加入歐盟。

(中時新聞網)