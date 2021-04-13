聯想子公司Motorola搶攻台灣手機市場，宣布在台發表兩款4G系列手機moto g10和moto g30。

Motorola表示，g30內建6GB的RAM記憶體、128GB內建儲存容量、高通驍龍662處理器、支援外接式SD卡與6.5吋HD+螢幕，而在相機方面，g30主相機為四鏡頭，主相機的主鏡頭解析度為6,400萬畫素，另外搭配118度的超廣角鏡頭、微距鏡頭，以及深度感應器加強淺景深效果，前置相機則為1300萬畫素，電池容量為5000毫安培，建議售價7,990元。

而在moto g10方面，g10搭載高通驍龍460處理器，RAM為4GB、內建儲存容量為128GB，也能外接microSD卡增，並同樣具備5000毫安培電池，g10的主相機也是四鏡頭、同樣是主鏡頭、118度超廣角，微距與深度感測器的組合，不過主鏡頭的畫素為4,800萬，並一樣擁有四合一畫素技術和夜拍模式，螢幕尺寸為6.5吋，建議售價為5,990元。

(工商 )