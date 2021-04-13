台灣大哥大13日宣布取得NCC的5G高速基地台電波人口涵蓋率超過50％認證，為國內首家5G涵蓋率通過官方驗證的電信業者。

台灣大表示，2020年年底即超標建設6,000座3.5GHz高速基站，並於六都精華區達到約80％涵蓋，目前全台5G訊務涵蓋率已進逼七成，佈建速度與涵蓋率均比肩國際領先水準，展現「能所不能」的氣魄。

另外，台灣大宣布開台以來台灣大5G用戶數快速成長，上個月已突破60萬大關。

台灣大哥大總經理林之晨表示，在5G開台時，台灣大即設定以「業界最佳整體5G上網體驗」為目標，台灣大深信，5G的整體體驗以覆蓋為主、高速為輔，因此開台以來，台灣大積極佈建5G網路。

在5G產品銷售組合設計上，亦不斷推陳出新，包括「5G好速成双」系列、首創綁約48個月5G旗艦機零元帶走、momo幣月月送的「5G mo幣多」專案等。

林之晨強調，台灣大5G用戶數穩健成長、滲透率領先業界，接下來，將持續致力讓更多用戶、在更多區域建設5G網路，加速5G在台灣的普及。

台灣大5G於去年7月開台，人口涵蓋率已逾50％，13日再通過主管機關NCC的查核檢驗。台灣大強調，放眼國際發展經驗，台灣大的5G佈建與國際頂尖業者同步，例如全球首家5G電信商南韓SK電訊，以8個月時間達50%涵蓋。其他如德國電信則是去年7月5G商轉週年之際，宣布人口涵蓋過半；澳洲龍頭電信Telstra於2018年底啟動5G服務，今年1月宣布涵蓋率50％達標；西班牙於2019年6月開通5G網路，為商轉前段班，第一大西班牙電信於2020年9月提供5G服務，年底全國涵蓋率75%。

5G以下一個技術革命之姿席捲全球，各國紛紛投入5G商轉、5G手機陸續問世，台灣大強調，「5G肯定比4G快，但前提是找得到訊號」道盡部分消費者心聲，要打造「找得到」又「好用」的5G網路，考驗的是電信業紮實建設、馬步穩當的真功夫，台灣大汲取5G先行國家的發展經驗，全力投入5G基站建設，提升涵蓋率與可用性，並輔以大數據分析使用者實際需求進行5G站台規劃選址，目前已達到全國365個行政區中、超過273個行政區有5G涵蓋的佳績，代表台灣大的5G用戶在全台大多數地區都能充分享受5G的高速。

(工商 )