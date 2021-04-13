台中市民限定交通卡自去年12月1日開始接受綁卡，市民持電子票證至指定地點綁定，享有市民專屬公車優惠；市議員黃守達等接獲市民陳情，指已畢業的學生證悠遊卡、不記名學生卡竟無法綁定市民交通卡，如需要就得再購買1張新卡，根本是勞民傷財。交通局表示，學生證悠遊卡隨學生畢業而過期。

黃守達指出，現在電子票證普遍與信用卡、學生證做結合，只要1卡在手就能做很多事。許多市民都已習慣將學生證做為平常慣用的交通卡使用，即便畢業了也珍惜資源、持續利用。民眾不解畢業後，學生電子票證就會直接轉為一般資格，為什麼無法接受綁定？

黃守達質疑，當初市府不將花博卡轉市民卡的理由之一，就是希望5G時代可以減卡化，但市府不善加利用現有花博卡，還請市民自備電子票證前往指定地點綁卡，現今卻還有許多卡種無法適用；結果反倒是市民得要多花錢購買1張額外的卡，根本是勞民又傷財。

陳世凱表示，不只過期的學生電子票證無法綁定，時下盛行的NFC、虛擬卡也無法綁定，設備跟不上政策，顯然市府的數位化、智慧化只是掛在嘴巴上講講，離落實還有很大一段距離。

交通局長葉昭甫說，市民限定政策於今年1月1日實施，目前已有超過132萬名符合申請資格的民眾完成綁卡作業；為利民眾綁卡，市府之前已建置市民限定網站，網站內已公布綁卡種類及限制，悠遊卡、一卡通、愛金卡皆可綁卡；另花博卡、台中市學校發行的數位學生證、聯名信用卡、金融卡及造型卡也開放綁卡。

交通局強調，已畢業學生證悠遊卡，因卡片身分效期會隨著學生畢業而過期，公車驗票機讀取卡片時，會判斷是否為市民限定優惠對象，為避免符合資格的民眾無法享有市民限定優惠，建議民眾可持另一張卡片綁卡；至於NFC及虛擬卡是否開放綁卡，將滾動檢討研議開放的可行性。

(中時 )