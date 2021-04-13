開放自費疫苗時辰最快明天宣布，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天重申，何時開放要看明天打氣後會較明確，未來會朝向擴大到全民都能接種公費疫苗，至於自費疫苗選項，僅限於ＡＺ，且2劑都要收費。對於台北市長夫人陳珮琪在臉書說，只要指揮中心宣布台灣人只有AZ疫苗可打，別無其他，很多人就會乖乖打AZ。莊人祥回覆，台灣就還有別的品牌啊，「沒辦法說違背良心的話。」

莊人祥表示，過去包含日本腦炎疫苗，小兒麻痺疫苗，適用預防性的接種，以前買的是給小孩接種，後來因為國際上有疫情，有需要拿疫苗讓出國民眾施打，後來也是把類似公費疫苗轉為自費接種疫苗，提供有需要出國民眾疫苗接種。

莊人祥表示，目前就算是公費施打對象，同樣也是要負擔掛號費，但若是醫護人員，在原醫院接種，就不用負擔付掛號費，之前也有請醫院若有遇到醫護人員就儘量不收。

至於自費疫苗要如何收費？莊人祥表示，自費對象的收費項目包含掛號費、診察費、注射費用等，已經請醫院訂出上限，儘量降低價格，目前整體費用斟酌中，目前研議，收費2劑都要收。

未來是否會擴大到全民皆能接種公費疫苗？莊人祥回應表示，未來也會朝向擴大到全民都可以接種，扣除18歲以下，但現在就是先以目前開放的類別為優先。

不過感染科醫師黃立民日前受訪表示，若要自費接種，就應該全面開放各品牌，不能僅限AZ。對此莊人祥表示，這個部分還沒做到品牌選擇的規劃，目前就是先針對AZ做規劃。

(中時 )