台電台中火力發電廠本月5日逕行重啟3號燃煤機組，引發台中市政府強烈不滿，除依違反《空汙法》開罰、更二度將台電董事長楊偉甫函送偵辦，台電工會13日發表聲明，痛批中市府的作法泛政治化、將力挺台電。台中市環保局則強調，市府的處分依法有據，呼籲中火應儘速汰舊換新。

台電工會發出的聲明是由工會理事長吳有彬署名，其中痛批台中市政府無視最高行政法院裁定、為罰而罰的泛政治化操作，抹滅台電員工為供應穩定電力、兼顧環保與經濟發展的努力，台電工會表達抗議。

聲明書並指出，中火3號燃煤機組已完成環保改善措施，目前是符合排放標準的合法機組，台電因應機組大修、配合調度開啟3號機，台電不遺餘力為空汙改善而努力，不容政客為了自身的政治利益而一再汙衊、傷害，若中市府仍一意孤行，工會將強力捍衛。

台中市環保局則肯定台電全體員工的辛勞，但也強調，台中火力發電廠3號機組是無照逕行操作、此違規事實明確，市府依法行政，絕無為罰而罰的情況。環保署逕行發函撤銷中市府的行政處分，已侵害權力分立與地方自治權，屬於無效行政處分，目前中火3號機組的許可證仍屬廢止狀態。

環保局指出，目前台電未針對中火3號機重新提出許可申請，卻逕行重啟3號機，確實屬於無證逕行操作，市府的處分於法有據。降低燃煤機組發電才能有效解決中火造成的空汙問題、降低對環境衝擊，呼籲中火與台電應以人民健康為重。

環保局強調，根據台電公司的數據，今年截至目前為止，全台電力備轉容量都大於10％、屬於供電充裕的綠燈，市府看不出有需要重啟3號機組的必要性，且電力無法儲存，重啟3號機隊供電穩定沒有幫助、還造成汙染，根本損人不利己。

(中時 )