又到桐花盛開時，新竹縣政府舉辦「新竹遶桐花2021新竹縣客家桐花祭」系列活動，橫跨新竹縣7個鄉鎮市，今年採取雙主場，包含5月1日的「橫山鄉藝桐遶山花音樂派對」、5月22日登場的「新竹遶桐花」，也推出4條賞桐輕旅行路線，搭配集章換好禮，邀請民眾到新竹遶桐花。

新竹縣長楊文科表示，桐花祭為一年一度的盛事，歡迎遊客來訪新竹縣，白天賞桐花、下午逛老街，晚上再欣賞螢火蟲，體驗在地風情，度過美好的桐花盛開季節。

文化局長李安妤表示，今年桐花祭採取雙主場方式，首場為5月1日於橫山鄉合興火車站和合興森林愛情園區登場，為「橫山鄉藝桐遶山花音樂派對」，將有客家藝文表演、桐花溜溜闖關、桐花派對cosplay、野餐市集、桐花趣味抽獎等。現場還有兒童喜愛的氣墊遊戲、YOYO唱跳秀、魔幻泡泡秀、魔術氣球秀等，還有闖關活動，完成後可獲得摸彩券，有機會抽中Gogoro機車、折疊腳踏車與野餐墊等獎品。

新竹縣政府舉辦「新竹遶桐花2021新竹縣客家桐花祭」系列活動，即將登場，今年共有雙主場活動，邀請民眾到竹縣賞桐花。（莊旻靜攝）

第2場則為「新竹遶桐花」系列活動，於新竹縣文化局戶外園區舉辦，邀請客家歌手演出，現場還有桐花主題裝置藝術展，及創藝市集、造桐花光雕牆、桐花竹編藝術品等。並搭配4調輕旅行路線，包含橫山鄉「踏雪尋螢浪漫輕旅行」、峨眉及北埔的「茶香湖畔秘境輕旅行」、湖口及新豐的「懷舊知性輕旅行」、竹北及芎林的「親子桐遊輕旅行」。

橫山鄉長張志弘表示，橫山有台鐵內灣支線橫貫，歡迎大眾搭乘內灣線遊橫山、賞桐花、吃客家美食，大山背地區亦有步道及美景，遊客可一起日賞桐花夜賞螢。

桐花祭期間為4月17日起至5月22日，新竹縣各鄉鎮公所及文化發展協會，也有系列活動提供親子同遊，包含芎林鄉紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會的手抄紙DIY、桐花明信片絹印DIY與生態體驗活動等，詳情可於「橫山鄉粉絲團」、「新竹縣ing」、「竹縣go藝思」查詢。

(中時 )