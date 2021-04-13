情色影音平台「SWAG」不時西門町街頭拍攝三點全露影片，今年一月又模擬台北捷運車廂場景拍攝多部AV，消息與照片流出後，引起警方與台北捷運公司高度重視，繼警方本月1日將劉姓負責人依涉嫌妨害風化，諭令30萬交保、昨天約談「鎮台之寶」代號funnyg的陳姓女子之後，刑事局電信偵查大隊今天（13日）再約談1名號稱極品巨乳女神「愛子」（arielbb）到案說明。

「愛子」今年月一月曾為SWAG拍攝一支捷運AV「「NTR露出XX誘惑乘客」，官網還以這支片做為主打宣傳，今天以證人身分被刑事局偵查大隊約談。

據了解，愛子平常在一家公司擔任會計，斜槓拍攝SWAG影片，她到案後坦承，自己就是捷運搭景內拍照的那張正妹，也有拍攝成人影片，但她認為自己在追求情慾自主沒有犯罪，不知此舉會造成捷運公司困擾。

愛子拍片2年多，每月獲利30多萬，但她仍鍾情於白天的會計工作，堅稱自己只是業餘的AV女優，認為追求情慾拍片是很酷的事情。

SWAG因拍攝色情片引起警方高度注意，本月1日遭警方鎖定後停業，劉姓負責人涉嫌妨害風化，被檢方諭令30萬交保；刑事局電偵大隊昨（12）天再約談「鎮台之寶」、代號funnyg的陳姓女子，以釐清相關刑責。

陳女又叫「可可」，作風大膽，曾與歌手拍攝猥褻影片，被稱為「暗黑吳佩慈」，由於每月接受「抖內」、「送禮」，月收入高達數十萬元，警方為了釐清拍攝性愛影片與網站間如何拆帳、抽成，以及是否有性交易，於昨天請她到案說明。

SWAG平台為了增加網站流量，曾多次在西門町舉牌「徵13公分以上炮友」，還利用捷運車廂、公車車震，當作故事背景，引發輿論譁然，但因背景都是刻意佈置，並非公開場所，並未直接觸法，但行徑已經引發關切。

(中時新聞網)