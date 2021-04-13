麗寶建設集團總裁吳寶田力挺果園，以五股「賀聖宮」名義，捐給新北市府300箱鳳梨做公益。新北市長侯友宜親臨受贈，觀賞明華園大戲祈佑台灣會更好。

4月12日適逢北極玄天上帝聖誕（農曆三月初三）前夕，位於新北市五股的「賀聖宮龜戲會」，為推廣傳統藝術文化，特別邀請「明華園總團」台灣無敵小生孫翠鳳領銜主演，並帶領重量級演員等聯合擔當演出精彩戲碼《逐鹿天下》。

賀聖宮前廣場2,000個座位座無虛席，許多人更是開演前幾個小時就來卡位。

此次活動也特別邀請新北市長侯友宜，一起到賀聖宮看大戲。

侯友宜表示：「十幾年來第一次在新北市看到明華園總團的大戲，還是由第一小生孫翠鳳主演。非常感謝賀聖宮鼎力支持，也希望玄天上帝在這個多事的時候，可以保佑台灣會更好，國泰民安！ 」

賀聖宮為挺辛苦的果農，也向新北果菜運銷公司認購600箱的鳳梨，並將300箱回贈新北市政府，發放給弱勢家庭或公益相關單位作為愛心公益使用，也邀請大家一起做公益。

除此之外，恭逢北極玄天上帝聖誕萬壽，也訂於4月14日（農曆三月初三日）舉辦『九皇禮斗延生消災祈安三獻法會』，為信眾祈安賜福，家庭平安順遂。

為期三天的活動，還有小飛俠歌仔戲及小樂天布袋戲，走平安橋；農曆三月初三當天還可以向玄天上帝乞壽龜、發財金、祈求平安，迎回納福。

(工商 )