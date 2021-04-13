英特爾(Intel)執行長周一在白宮半導體會議後告知路透，該公司已經開始就為汽車製造商生產晶片事宜進行談判，以緩解車用晶片短缺造成汽車工廠停工的問題。

執行長Pat Gelsinger表示，正與車用晶片設計公司進行討論，目標在6至9個月內，在英特爾的工廠網絡內進行生產。Gelsinger在當日稍早與白宮官員商討半導體供應鏈問題。

英特爾為全球少數半導體公司，能設計和生產自家晶片。英特爾在上月曾表示，將開放自家工廠產能給外部客戶；並表示將在美國和歐洲建立新工廠，以對抗亞洲製造商例如台積電和三星電子的主導地位。

然而Gelsinger周一對白宮表示，英特爾將對車用晶片公司開放自家工廠，以對福特汽車和通用汽車提供更直接的協助。

Gelsinger指出，希望某些事情能獲得緩解，而不需要再耗費3或4年時間去蓋一座新工廠來解決；但是新產品需要約6個月時間，來獲得英特爾現有製程的認證。公司目前已經與部分關鍵零組件供應商進行合作。

英特爾並未透露合作公司名稱，僅表示新工作可能在英特爾奧瑞岡州、亞利桑那州、新墨西哥州、以色列或愛爾蘭的工廠進行。

(時報資訊)