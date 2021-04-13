由劉濤、周渝民主演的古裝劇《大宋宮詞》，自從開播後就話題不斷，42歲劉濤在戲中從15歲少女開始演起，才被酸是在裝嫩，而劉濤近期則因與周渝民的鴛鴦浴片段，而遭網毒舌酸贅肉太明顯。

劉濤和周渝民在古裝戲《大宋宮詞》譜一段刻骨銘心的愛戀，故事描述「宋真宗」周渝民與皇后「劉娥」劉濤的愛情故事，兩人在第一集就上演激情吻戲，而劉濤和周渝民近日則為戲上演鴛鴦浴，兩人都裸上身入鏡，未料劉濤卻遭網毒舌酸胖，指她贅肉明顯，甚至劉濤同框周渝民的鏡頭，也挨酸兩人很不搭、沒有CP感。

劉濤與周渝民的鴛鴦浴片段，遭網毒舌酸她贅肉明顯。（圖／取材自網易娛樂）

其實，劉濤在戲中從15歲少女「劉娥」開始演起，劉濤還因此遭酸是在裝嫩、沒有少女感，就連她的沐浴戲也慘遭指身材太胖、肩膀太寬、胳膊太粗，對於網上一片負評，對此，劉濤則展現高EQ，在微博霸氣回應：「我的身材我做主」，並喊話：「也希望所有女生都要在健康的基礎上，實現身材自由！」

劉濤洗澡戲遭酸身材太壯。（圖／取材自新浪娛樂微博）

這回劉濤的鴛鴦浴橋段，仍被網友再拿身材來做文章，截至發稿前，劉濤沒有對外回應，但劉濤倒是在微博轉發《大宋宮詞》的短片，為戲宣傳，劉濤在劇中聽到摯愛離世消息，難過到變臉、手抖，也讓外界見識到劉濤的精湛演技，網友也留言讚：「劉濤演技真的棒，太炸了」、「好虐心 劉濤演得真好」、「她還是沒有等回她的三郎」。

(中時新聞網)