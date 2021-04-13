苗栗監理站稽查人員13日上午偕同苗栗縣警方，在竹南科學路外籍移工宿舍附近攔查白牌計程車，當場查獲一部藍色廂型9人座自小客車，違規搭載12名外籍移工，司機雖否認營業，但移工坦承每人給付50元車資，監理人員當場開出10萬元罰單。

另外，監理人員發現白牌車司機汽車駕照已遭監理站吊銷，並且還超載3人，監理人員一併告發無照駕及超載等違規。

苗栗監理站稽查人員日前獲報，竹南科學園區有白牌計程車違規營業，專門招攬外籍移工搭乘營利，13日上午，監理人員會同苗栗縣警局交通隊員警，前往竹南科學路外籍移工宿舍附近攔查白牌計程車，結果攔獲一部廂型9人座白牌計程車，車上搭載了12名外籍移工。

苗栗監理站稽查人員會同苗栗縣警方在竹南查獲白牌計程車，搭載12名移工。（苗栗監理站提供／謝明俊苗栗傳真）

監理人員當場訪談駕駛及乘客，白牌車司機辯稱是載朋友，不承認有營業收費，但乘客坦承是由竹南科學路外籍移工宿舍坐至新竹巨城百貨，每人車資50元，稽查人員當場開出高額罰單。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，可依公路法第77條規定，處新台幣10萬元以上2,500萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照，得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

(中時 )