炎炎夏日，不少人喜歡吃西瓜解渴、消暑。近日一名女網友表示，在好市多挑選西瓜時，旁邊一位也要買西瓜的姐姐，熱心地幫她挑選，沒想到回家剖開後，每一口都超級甜，她也傳授姐姐挑瓜的2大方法，包括蒂頭要選綠的、拍起來是聲音聽起來沉沉的，另外也有網友分享，拍打西瓜時，若拍打聲音聽起來比較像拍肚皮，就是好吃的西瓜。

原PO日前於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，和先生在好市多選購西瓜時，一位年紀較長的姐姐，熱心地告訴他們如何挑選西瓜，並保證一定甜，她買回家立刻將其剖開，用湯匙挖了一口，結果「真的真的真的超級甜」，而且脆度剛剛好，令她直呼「真的超好吃的」。

文章曝光後，吸引上千網友關注，不少人敲碗希望原PO能夠傳授挑瓜方法，「跪求教學」、「請問那位姐姐的挑瓜秘訣是什麼？」、「也想要熱心姐姐幫忙挑」等。對此，原PO也在留言區回應表示，熱心的姐姐挑瓜有2大關鍵要素，第一是蒂頭要綠、第二是拍打西瓜時，聲音聽起來是沉的。

經過熱心姐姐幫忙挑選過後，每一口西瓜都相當甜。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不過也有網友直言，「每次拍西瓜，感覺都像是在拍心酸的」，根本聽不出來有何不同，另一名網友則解答，之前看節目有水果店的老闆娘說，拍瓜的聲音分成兩種，一個拍起來會像是拍頭的聲音，一個則類似拍肚皮的聲音，若要好吃就要買拍起來聲音像肚皮的，保證一定好吃。

(中時新聞網)