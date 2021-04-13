促進轉型正義委員會任務將在5月到期，日前向行政院報請延任1年，讓外界質疑促轉會一再延任，恐怕成為萬年機關，台北市議員王鴻薇指出，隨著5月即將到來，促轉會活動宣傳也紛紛起跑，但民眾反應，最近開始在臉書看到促轉會出資廣告的貼文，質疑這是消耗預算。

王鴻薇痛批，促轉會連總結報告都寫不出來，還可以辦活動、下廣告，他乾脆改名叫民進黨促進選舉順利委員會好了，這樣的機關，還可以延任，恐怕未來成為「萬年機關」。

王鴻薇補充，對於促轉會的延期，民團「民間真相與和解促進會」也表達反對及遺憾，尤其報請延任的要件是「未完成總結報告」，更是讓人不解，促轉會存在的價值是什麼？怎麼連結案報告都寫不出來？行政院如果還同意延期，根本毫無理由，會被質疑是政治工具，也是剛好而已。

王鴻薇表示，任何機關都應該有監督，如果讓促轉會說延就延，現況下根本被當成政治提款機，尤其媒體質疑，延1年是不是可以完成剩下的工作，主委楊翠竟說轉型正義不能談百分比，這種曖昧模糊的答案，顯然就是為了之後萬年機關留下伏筆，一個無法給出承諾與具體規畫的機關，要如何使人民信任，又要怎麼稱的上正義？

(中時 )