深夜在海面上作業的漁船陷入火海，猛烈的火勢相當嚇人。（蘇澳海巡隊提供／胡健森宜蘭傳真）

海巡署北部分署第一岸巡隊粉鳥林安檢所今（13）日凌晨4時20分接獲民眾報案，指有民眾在粉鳥林漁港釣魚後失聯請求協尋，安檢所立即通報海巡署第一巡防區指揮部，由指揮部統合派遣岸海空展開搜救行動，但至今仍未能發現失蹤釣客的蹤影；另外，昨天晚上一艘漁船在龜山島南方約1.5浬處失火，整艘漁船陷入火海，所幸漁船上2名船員即時被鄰近的友船救起，無人傷亡。

據了解，黃姓男子在前一天前往粉鳥林漁港釣魚，疑似失足落海不見人影，第一巡防區接獲通報後，隨即指揮海巡署艦隊分署第七海巡隊、海巡署北部分署第一岸巡隊、海巡署北部分署第一岸巡隊第一二中隊及海巡署北部分署第二一中隊無人機區隊前往搜救，另通報消防單位共同執行搜尋任務。

報案人表示，黃姓民眾是在前一天前往粉鳥林漁港垂釣，到了今天凌晨4點多，因一直不見黃某的蹤影，也無法聯繫到人，趕緊通報海巡單位協助，粉鳥林安檢所人員在港區紅燈塔附近發現失聯黃某的車輛，另在消坡塊上發現釣具，第一岸巡隊、第七海巡隊及無人機區隊分別展開陸海空擴大搜索，希望能儘速尋獲失聯者。

另外，昨天晚間9點37分海巡署第一（宜蘭）巡防區指揮部接獲民眾報案，指龜山島南方約1.5浬處有漁船失火，隨即指揮海巡署艦隊分署第七（蘇澳）海巡隊巡防艇前往救援，所幸海巡船艦及人員趕抵現場時，失火漁船上的2名船員已先由鄰近的友船即時救起，因此並無人傷亡，但失火的漁船也付之一炬，至於起火原因則尚待釐清。

(中時 )