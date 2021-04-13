知情人士透露，美國財政部長葉倫在任內首份半年一次的外匯報告裡，不打算把中國列為匯率操縱國，此舉可望避免與中國再掀新衝突。

英國「金融時報」曾報導，葉倫（Janet Yellen）在財長人事任命聽證期間警告過美國的貿易夥伴，「無法接受」刻意針對匯率來謀取商業利益，她也會反對所有外國政府人為操縱匯率取得不公平貿易利益。

雖然前總統川普任內倡導美元貶值，但葉倫當時明確表示，拜登政府不會靠貶值美元取得商業競爭優勢。

美國媒體報導，葉倫任內首份外匯報告訂於15日定稿，但美國財政部確切發布時間尚不清楚。美國2019年中時在不是一般會發布報告的時間突然把中國列為匯率操縱國，然後僅在5個月後又為了想與中國簽貿易協議而草草撤銷匯率操縱國指控，使得川普時財政部挨轟將報告政治化。

美國財政部發言人並未就報導置評。離岸人民幣在消息曝光後盤中微幅上漲約0.2%，觸及1美元兌6.5462元人民幣的盤中最高水準。

不願具名的知情人士透露，2019年時川普政府把評判操縱匯率以贏得競爭優勢的門檻標準降低，葉倫團隊有就此部分討論是否改正。知情人士指出，若將門檻回調上修，需被美國檢查有無匯率操縱的國家數量會減少近半。

被美國列為匯率操縱國不會遭遇立即的制裁或懲罰，但會撼動金融市場。美國政府依法需先與當事國接觸，處理匯率不平衡，若一年後匯率操縱國標籤仍未被撤銷，美國才會對當事國祭出包括排除參與美國政府合約在內的處罰。

美國匯率操縱認定標準包括：對美經常帳順差占國內生產毛額（GDP）的2%、對美貿易順差至少200億美元、外匯干預規模至少達該國GDP的2%。

知情人士還透露，儘管新報告肯定不會把中國列為匯率操縱國，但美國財政部官員擔心中國藉國有銀行活動來掩飾匯率干預行為。

亞洲尤為關注美國財政部的匯率報告。在去年12月的報告裡，除越南被貼上匯率操縱國標籤，10個被列入觀察名單的國家地區有8個在亞洲。如今亞洲各國可能得面臨一個情況，即拜登政府不只繼續施壓中國，也會對亞洲一些傳統盟邦或朋友施壓，包括透過對各國匯率政策的評估。（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1100413

(中央社)