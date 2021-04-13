交通部長林佳龍及桃園市長鄭文燦13日下午至敏盛醫院探訪太魯閣事件的一家四口傷者，林佳龍坦言這次探訪林家四口已經是第四次了，看到受傷的孩童從一開始痛苦的臉龐，到現在可以談話、寫作業，感到十分欣慰，未來也會持續追蹤傷者的後續醫療照顧、生活支援。

林佳龍表示，13日同鄭文燦前往敏盛醫院探訪林家四口，不論是後續的醫療照顧、工作生活上的支持，都有專人來關懷跟協助，也有成立工作小組，協助他們與各單位協調，爭取最大的權益，最重要的是希望傷者能夠早日康復。

林佳龍說，先前已探訪林家四口3次，13日是第4次探訪，看到受傷的孩子從一開始痛苦的臉龐，到現在已經可以寫功課，這些傷患遇到許多具體的問題，關懷員會將問題記錄下來，一對一的窗口來協調，免得他們要面對不同政府單位。

鄭文燦也談到，事件發生後交通部及各部會都很積極關懷照顧，包括罹難、受傷的乘客，桃園市政府會以專責專人的方式，追蹤他們後續的就醫、就學、生活跟工作上的需求，也會配合中央部會的必要關懷措施，希望降低他們的負擔，讓他們不只平安歸來，也可以恢復健康的生活。

(中時 )