30歲大馬女星林明禎擁有甜美臉蛋與22吋小蠻腰，前凸後翹的超犯規身材，讓她被外界封為「真人版娜美」，她時常會在社群平台和粉絲分享日常生活，吸引將近113萬粉絲追蹤，日前她上傳多段影片，和親友們開心打鬧，竟不小心讓胸前失守，再度讓網友陷入瘋狂。

受到疫情影響，林明禎無法回到馬來西亞，只好在IG上抒發思鄉之情，她一連曬出10段影片，全是和家人愉快的回憶，並在內文表示「I missssss my family（我思念著我的家人），歌手吳汶芳以為林明禎回到家鄉驚呼，「尼回家了！」她也難過回答，「怎麼可能」。

林明禎的黑色內衣不小心露出來。(圖/翻攝自林明禎IG)

有眼尖網友發現，第二段影片中，林明禎穿著短版白色背心，肩膀到胸上的位置全大挖空，她一揹起小姪女，就不小心露出了裡面的黑色內衣，小姪女為了穩住重心，不從背上掉下來，更是直接扶住林明禎的豐滿上圍，意外讓溫馨的氣氛歪樓。

姪女為了穩住重心，手扶在林明禎的傲人上圍。(圖/翻攝自林明禎IG)

網友紛紛留言直呼，「想當小孩了」、「小女孩，給我放開那隻右手」、「羨慕小女孩」、「輪到我，輪到我」、「好羨慕在你背上的妹妹～」、「好想做這位小女孩」、「我也好想背背，哈哈哈」、「手摸哪」、「邪惡的小手手」、「妹妹的手，好害羞」、「我要做小妹妹隻右手」。

(中時新聞網)