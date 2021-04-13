台灣證券交易所統計上市公司3月及第1季營收，3月全體上市公司營收總計3兆1,326億元，年成長25.32％；累計第1季全體上市公司營收總計8兆6,858億元，年成長25.8％。

3月營收呈現成長趨勢主要產業為航運業、塑膠工業及建材營造業，且無衰退產業。第1季累計營收呈現成長趨勢前三名產業為玻璃陶瓷業、其他電子業及航運業，衰退趨勢產業為觀光事業及油電燃氣業。

證交所指出，航運業受惠貨量及運價上漲；塑膠工業受去年同期肺炎疫情影響，產品價格下跌；此外，本期疫情趨緩，需求及價格回升，建材營造業受惠成屋銷售提升及交屋量增加，營收較去年同月成長。

第1季玻璃陶瓷業受去年同期肺炎疫情影響，營收基期較低，其他電子業因個別公司銷售優於預期，航運業受惠貨量及運價上漲，累計營收成長；累計營收衰退較大產業，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司前3月平均銷售價量仍較去年同期為低，導致營收衰退。

(時報資訊)