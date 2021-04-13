中租基金平台副總經理蘇皓毅指出，隨著景氣增溫帶動通膨預期水漲船高，美債殖利率持續震盪上升，股市風格轉換趨勢亦持續進行，價值股表現勝於成長股，建議投資人除了長期持有成長型科技股，不妨增加布局當前趨勢的價值型、景氣周期股。

美國1.9兆美元刺激方案落地後，規模超過2兆美元的基建計畫隨即引起討論，市場對此紛紛上調美國經濟成長潛力，聯準會（Fed）與經合組織（OECD）皆預期2021年美國GDP成長率高達6.5％、成長速度創數十年來最快。

消息激勵3月美國10年債利率上升0.28個百分點至1.746％，股市亦震盪走高，MSCI全球指數漲3％、標普500指數漲4％。

而股市風格轉換持續，價值股表現勝於成長股，羅素3000價值指數漲5％、羅素3000成長指數漲1％。身為成長股代表的科技股在殖利率上升環境中相對壓抑，那斯達克指數漲1％。

蘇皓毅指出，此次全球政策重心轉向對一般民眾的直接救助，疫情居家封鎖與大量刺激政策挹注，人們對電子產品、醫療保健、居家用品及網購消費等部分商品的需求立即性增加，並累積達1.6兆美元的超額儲蓄。

蘇皓毅認為，加上工資可望在勞動市場迅速反彈的疫後時代裡上升，意味著今年消費增長將得到工資收入與轉移支持的雙重支撐，需求激增預期會使資源更形緊張，不可避免導致通膨上升。

而除了來自需求面的壓力外，蘇皓毅指出，供給側緊張也是價格上揚的原因，如缺乏足夠材料因應復工、全球積壓訂單高漲，以及因疫情限制的港口擁堵、航運延誤與貨櫃供應不足等供應鏈中斷問題。

隨著市場資金轉向景氣復甦股與價值股，樂觀經濟前景推高通膨預期與利率，利率走升收斂成長股的高估值，使科技股表現暫失光環，轉由價值股、景氣復甦股比重較高的美股道瓊指數連創新高，表現相對亮眼。

蘇浩毅指出，據Bofa Global Research指出，價值股相對成長股的10年年化報酬仍深度落後，價值面仍有充裕發揮空間。建議投資人除了長期持有成長型科技股，不妨增加布局當前趨勢的價值型、景氣周期股。

(時報資訊)