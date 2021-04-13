美股周一四大指數齊跌，台股今日開高後曾一度站上萬七，達17041.37 點，再度改寫歷史新高後，高檔賣壓出籠，水泥、造紙、運輸雖然受到多頭力挺，但仍難挽電子股的頹勢，終場指數翻黑收在16824.91點，下跌34.79點，跌破5日線，在大幅震盪的情形之下，成交值爆出4630.1億元，刷新歷史天量；OTC指數近兩日也開始轉弱，收在209.39，下跌3.08，成交值為1017.04億元。

證券分析師張陳浩表示，今日台股開高走低爆量收黑，有一點點多殺多的味道，指數留長上影線，而之前加權指數走弱時，櫃買指數表現還強，但這兩日也已經開始轉弱，預期台股的整理時間將會拉長，預期10日線將會有初步的支撐。操作上不妨留意金融及二線塑化族群。

盤面上，股王大立光(3008)收在3030元，上漲1%；台積電今日收在平盤605元；鴻海(2347)收在122.5元，上漲1.66%；天鈺(4961)打開漲停板，收在352元，上漲6.67%；西進水泥廠首季業績表現都不錯，今年展望樂觀，信大(1109)收在26.25元，上漲4.58%、台泥(1101)收在47.2元，上漲0.75%；造紙股挾著紙箱缺貨題材持續發燒，成為盤面強勢焦點，華紙漲價題材，股價收在漲停板19.65元，永豐餘(1906)收在37.1元，上漲7.07%，正隆、寶隆同步收漲。

由籌碼來看，外資昨日現貨賣超，在期貨方面，加碼空單，整體淨空單口數約2.6萬口，都屬於偏空調整。證券分析師張陳浩表示，台股今日創高後量增收黑，並留下長上影線，失守5日線，而日KD高檔交叉向下，短線台股將陷入整理，下檔支撐看10日線，手中持股不宜過高。

目前資金有從電子族群轉進傳產的跡象，近期在題材上可留意太陽能、鋼鐵、造紙、等族群，但近期市場類股輪動加速，須留意後續市場主流轉變，及待疫情和緩後，是否會出現庫存去化壓力。

(時報資訊)