台股大洗三溫暖！指數開高走高大漲逾百點，成功回到萬七之上。台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、聯電(2303)齊揚，電子權值股回穩。傳產股也有亮點，受惠紙漿報價漲不停，華紙(1905)跳空漲停，帶領造紙股拿下類股幅第一。金控雙雄首季財報佳，業績當股價靠山，國泰金(2882)大漲1%，兆豐金(2886)、新光金(2888)表現相對強勢。電金傳皆美，台股盤中攻上17041點續寫新高，惟高點引發獲利了結資金出場，指數紅翻黑，收在16824.91點，下跌34.79點，成交量高達4630億元，創史上天量。今日外資(不含外資自營商)賣超17.5235億元，投信賣超15.9403億元，自營商賣超7.6797億元，三大法人賣超41.14億元。

傳產股成為市場多頭新寵，造紙股一枝獨秀，由於紙漿報價漲不停，華紙(1905)今日開盤股價即跳空漲停，帶領造紙股衝鋒槍，永豐餘(1907)、正隆(1904)、寶隆(1906)續強，推升上市造紙類股指數漲幅一度達8%，成為類股之冠。航運股緊追在後，長榮(2603)3月營收及首季持續創下歷史新高，法人估計今年可望賺進兩個資本額。長榮今天持續創波段新高，盤中最高來到59元，長榮的強勢帶動兄弟股長榮航(2618)盤中觸及漲停；榮運(2607)、新興(2605)、裕民(2606)、華航(2610)、四維航(5608)等走高，表現優於大盤。此外，太陽能股受惠傳出美國擬制裁新疆當地太陽能業，中美貿易對峙，台灣台陽能廠可望坐收漁翁之利，太陽能原料、矽晶圓及電池最新現貨價應聲飆漲4%至近7%，達能(3686)亮燈漲停鎖到終場，安集(6477)和國碩(2406)維持強勢收漲，惟茂迪(6244)從漲逾5個百分點轉成收黑，元晶(6443)也不支倒地。

台股第一季交投熱絡，且指數一路過關斬將，即使第一季外資大賣超2,440億元，內資卻大舉挺進，成為台股創高最大功臣，Q1集中市場交易，大戶、中實戶及散戶成交人數，三創歷史新高，力促今日盤中再以17041改寫高點，惟漲多疑慮讓投資人見好就收，尾盤指數從大漲百點拉回至平盤附近，再由紅翻黑，終場下跌34.79點，5日RSI為66.90，10日RSI為66.58，9日K值為77.98，9日D值為83.62，20日乖離率為2.29。

今日外資續賣超17.5235億元，呈現連3賣，由於外資對台股仍偏空，市場心態謹慎，每遇指數創高即先獲利了結，使得台股雖改寫新高紀錄但上檔心理壓力重。目前基本面優勢讓台股後市多頭格局不變，第2季配合法說會旺季來臨，關注延續題材，再者首季財報公布高峰，業績成為股價表現依歸，第一金投顧董事長陳奕光分析，今年第一季上市櫃公司獲利估計可達6,500～7,000億元，可望創歷史單季新高，全年可望上看2.86兆元、年增12％，明年有望配2兆元股息、再創新紀錄，促使台股表現不淡。法人看好紡織、鋼鐵、造紙、塑化、航運等原物料族群，高殖利率金融股還有表現機會。

(時報資訊)