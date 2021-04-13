32歲李男及謝女這對情侶急缺錢花用，竟然聯手自導自演假綁架真詐騙，恐嚇媽媽詐財。謝女傳簡訊「媽快來救我」給母親，然後，兩人再傳送「人在我手上浪費，把錢準備好50萬，沒照我方式去她就...」、「最好不要報警」等簡訊給謝母。謝母屢次打電話給李男及謝女，但兩人都拒聽未回應，而未完成交付贖金，李男兩任躲在汽旅兩天，警方循線逮捕到案，將兩人依恐嚇取財起訴。

李男與謝女這對32歲同齡情侶，因涉詐騙及偽造有價證券等糾紛而急需現金，竟自導自演在去年8月15日上午以謝女的手機傳「媽快來救我」、「我被追了」等訊息給謝母，發出人身安全危險的求救訊號。

隨後，李男即開車載謝女到台中市東區的汽車旅館開房間躲藏，謝母因忙於工作直至同日中午12時許才發現簡訊，緊張回覆「你人在哪？要怎樣救你」訊息，李、謝兩人隨後先後回覆「人在我手上，要保她安全照方式去做，先去警方那邊撤銷，把錢準備好50萬，沒照我方式去她就…」、「人現在平安，警方那邊一定要撤退，錢趕快準備好，準備好拍照傳過來，照我的方式去做，最好不要給我報警」等文字簡訊傳給謝母。

謝母非常緊張多次打電話給李男及女兒，但是兩人都拒接，且未回應，並在汽車旅館住兩天後離開，謝母未交付贖金，擔心女兒遭受不測報案，警方循線逮捕兩人查獲。全案台中地檢偵結，依恐嚇取財未遂罪起訴李男及謝女兩人。

(中時 )