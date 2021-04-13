宜蘭縣環保局推動底渣再利用多年，今天（13日）環保局在縣務會議中報告底渣再利用成果，底渣經處理後可成為用途多元的焚化再生粒料，縣長林姿妙也請各局處盤點發包工程與使用量，落實底渣再利用。

宜蘭縣環保局指出，宜蘭縣利澤焚化廠每天處理的600公噸垃圾，垃圾經焚化後會產生15％的底渣，底渣經處理後可成焚化再生粒料，焚化再生粒料可用於基地填築、路堤填築，經加工再製用途還有低密度再生透水混凝土、瀝青混凝土等。

縣府獲環保署補助，在去年11月建置「底渣篩分處理設備」，每天可處理180公噸，可提升焚化再生粒料品質，創造更多元再利用管道。環保局指出，各縣市推動底渣再利用已有多年，但都是將底渣交給委外廠商處理，宜蘭縣環保局則可自行將底渣再利用篩分，不用委外處理，環保署與南投縣等單位，也曾赴宜蘭參訪底渣再利用篩分廠。

從去年12月14日到今年3月19日，產出的焚化再生粒料已有7900公噸，其中用在公共工程有1913噸，水泥廠有5987噸。縣府祕書長林茂盛指出，各局處的公共工程領域中，符合焚化再生粒料用途部分，都可以來做使用，讓底渣再利用發揮最大的效能。

(中時 )