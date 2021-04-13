距離東京奧運只剩100天，蔡英文總統今天向與賽的選手表示，穿上國家隊制服是重大的責任，政府必須給大家足夠的支持，在倒數衝刺階段，她交付教育部和體育署的任務，就是要保護選手為第一優先。她也承諾，在最後的倒數階段，「我一定挺大家到底」。

蔡英文今天赴國家運動訓練中心出席東奧選手宣誓活動，並感謝選手們用最大的鬥志，鼓舞所有的台灣人。

她說，距離今年的東京奧運只剩下100天的時間，我們很期待，不只是台灣能夠團結守住疫情，全世界也能克服挑戰，讓奧運成功舉辦。在倒數100天的關鍵時刻，她來到國訓中心，最重要的就是要幫我們所有備戰的選手、教練來加油。

蔡英文指出，從去年開始，因為疫情的影響，國際體育競賽多了很多的變數，我們的選手平常要在不確定中維持訓練，出國比賽還需要做好防護，忍受隔離的辛苦，但是大家都堅持下來了，不但堅持，而且用盡全力，持續爭取最好的成績。

她舉例，像前一陣子「小戴」戴資穎和羽球選手們通過重重的考驗，在泰國拿下冠軍，就大大振奮國內的球迷，不只是羽球，她相信，每一個項目的選手都是在努力。

就在今天，舉重好手郭婞淳也帶隊前往烏茲別克，爭取東京奧運的參賽資格，她要代表政府，謝謝所有的辛苦的選手，教練，「謝謝你們用最大的鬥志，鼓舞了所有的台灣人」。

蔡英文強調，穿上國家隊制服是重大的責任，正因為這樣政府必須要給大家足夠的支持，首先國訓中心會持續升級，我們投入13億經費，在第二期工程興建的全新宿舍和餐廳現在已經完工；接下來，第三期工程還要投入63億元，把游泳、網球的訓練場跟著提升起來。

除了硬體設備，她說，政府也推動東京奧運黃金培育計畫，選出11個項目，一共38位菁英選手透過專業團隊的支援，量身打造訓練計畫，來備戰東京奧運。

另外，在倒數的衝刺階段，她也交付教育部和體育署一項任務，就是要保護選手，這是我們的第一優先，面對疫情，除了安排選手、教練團以及團隊成員優先接種疫苗，在篩檢、防護等措施也要細心嚴謹，務必守護大家的健康。

蔡英文表示，疫情下的國際賽事真的非常不容易，但是流汗付出以後，必定會有很甜美的果實，她期許大家繼續投入訓練，做好充足的準備，就能夠在最好的狀態，迎戰一場場重要的比賽。

她也承諾，在最後的倒數階段，她一定挺大家到底，相信所有的官員也會為大家比一個大大的讚，祝福我們每一位選手都能夠超越自己，締造出最好的成績。

(中時 )