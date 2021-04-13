高雄監獄2019年爆發受刑人遭虐死事件，2名管理員也參與其中，與4名受刑人共同對另1受刑人虐打致死，事後還企圖偽造文書，將死因說成是食物梗塞窒息，檢方事後調查才發現虐死真相；2名管理員一審遭法院判決9年至10年6月不等，案經上訴，二審法院改判李8年7月、邱5年3月，仍可上訴。

判決書指出，李男與邱男2人在高雄監獄的違規舍房「仁園」分別擔任日勤及夜勤主管，負責戒護管理受刑人，而施虐的4名受刑人則是在仁園擔任雜役；4名受刑人前年10月17日疑似因不滿死者用腳踢舍房發出巨響，一行人將死者帶到仁園東北方角落的鎮靜區，其中2人將對方的手銬銬在地上鐵環，再對其拳打腳踢，甚至拿咖啡淋在頭部及肩膀。

死者在當天下午回到舍房後，開始發出哀嚎、呻吟，晚上9點多時開始出現昏迷等異常症狀，被發現時已無意識，緊急送醫後仍宣告不治；而為了隱匿案情，李男在收容人施用戒具紀錄簿中扯謊寫死者先攻擊他人，有暴行之實，因此才會將對方上銬，並回報死者死於「食物梗塞導致窒息」，整起案件經高雄地檢偵辦後，受虐事件才曝光。

高雄地院審理時，李男、邱男否認犯行，法官一審依凌虐人犯致死等罪判刑9年至10年6月不等，案經上訴二審，高雄高分院今（13日）撤銷原判，改判李8年7月、邱5年3月有期徒刑，全案仍可上訴。

(中時新聞網)